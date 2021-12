Tel-Aviv en tête des villes les plus chères du monde

D’après l’étude annuelle de The Economist, révélé mardi 30 novembre, Tel-Aviv a supplanté Paris et Singapour comme ville la plus chère du monde. Le classement du journal britannique souligne que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les prix dans de nombreuses villes. L’indice mondial du coût de la vie, publié par The Economist Intelligence Unit (EIU), classe 173 villes en fonction des prix d’après un panier de plus de 200 produits et services.

- Publicité-

En 5e position l’année dernière, Tel-Aviv devient la ville la plus chère du monde pour la première fois. Selon l’étude, cette position reflète la vigueur de la devise israélienne, le shekel, face au dollar, car l’indice prend pour base de comparaison les prix à New York. Après avoir partagé la première place avec Zurich et Hongkong en 2020, Paris recule à la deuxième position, qu’elle occupe avec Singapour dans cette nouvelle édition. L’augmentation des prix mesurée est la plus rapide enregistrée depuis cinq ans, à 3,5 %. « Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont contribué à la montée des prix, le Covid-19 et les restrictions sociales pesant toujours sur la production et le commerce à travers le monde », note The Economist.