Telnet Holding met au monde Telnet Arabia

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, Telnet Holding a signé avec la société saoudienne MEFC (Middle East Fiber Cable Manufacturing) l’acte de constitution de la société commune en Arabie Saoudite baptisée « Telnet Arabia», une joint-venture détenue à 50 % par Telnet et 50% par le partenaire saoudien. Le domaine d’activité de la société TELNET ARABIA sera les nouvelles technologies dans les domaines des réseaux de télécommunication terrestre et spatiale, les satellites et les drones. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement saoudien « vision 2030 » et sera orientée vers le marché saoudien ainsi que la région du Moyen-Orient.

Communiqué