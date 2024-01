Telnet met Sami Kallel à la tête de la Holding 

La société Telnet Holding a décidé de nommer Slim Kallel en tant que nouveau Directeur Général de la société, après presque 15 ans en tant que des opérations en France chez Telnet Consulting. Créé en 2004 et présidée par Mohamed Frikha, Telnet Consulting est une société d’ingénierie et de conseil en innovation et hautes technologies, et œuvre dans les secteurs variés des Télécoms & Média, Réseaux opérateurs et entreprises, paiement électronique, Aérospatial et Industrie.

Au 30 juin 2023, la Holding tunisienne signait 30,9 MDT en produits d’exploitation, un résultat d’exploitation de 4,9 MDT en petite baisse par rapport aux 6 premiers mois de 2022, et un bénéfice net, stable en GA, de 2,281 MDT