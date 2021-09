Températures en baisse et pluies orageuses, samedi

Les températures seront en baisse, samedi , et les maximales se situeront entre 29 et 35 degrés sur le Nord, les hauteurs et la région de Sahel, et entre 37 et 44 degrés sur le reste de régions avec des coups de sirocco.

Le ciel sera peu nuageux au Nord et au Centre, avec possibilité de chute de pluies. Ces pluies seront orageuses l’après-midi, et localement denses, et accompagnées de chute de grêle, dans des régions bien définies.

Le vent soufflera du secteur Nord au nord et du secteur Centre et Ouest au Sud. La vitesse sera relativement forte et elle variera entre 20 et 40 km/h. Il soufflera plus forte lors de l’apparition de cellules orageuses au Sud, durant la nuit où il sera accompagné de phénomène de sables. La mer sera agitée sur les côtes Est du pays.