Une hausse des températures est prévue au cours de ce dimanche 26 juillet 2020, indique l’institut national de la météorologie (INM).

Les maximales seront comprises entre 38C° et 43C° avec vent de sirocco. Dans les régions côtières et les hauteurs les températures seront comprises entre 33C° et 38 C°.

Vent faible à modéré, d’une vitesse ne dépassant pas 30km/h.

Mer peu agitée et baignade possible. Ciel peu nuageux sur la plupart des régions.