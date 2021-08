Températures en hausse, atteignant des niveaux records dans la plupart des régions

Températures toujours en hausse, atteignant des niveaux records dans la plupart des régions. Les maximales oscilleront entre 40°c et 48°c et seront accompagnées d’un vent de sirocco. Cellules orageuses attendues dans le nord et localement le centre, à partir de mercredi après-midi. Elles seront accompagnées de pluies éparses.

Des records de température pourraient être enregistrés dans le gouvernorat de Kairouan. Les maximales atteindront ainsi 48°c dans cette région, dépassant la température enregistrée le 8 août 1999, soit 47°c. Vents faibles à modérés. Leur vitesse ne dépassera pas les 30 km/.