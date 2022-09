Températures en hausse, avec des coups de sirocco, dimanche

Les températures seront en hausse, dimanche, et les maximales se situeront entre 40 et 45 degrés, avec des coups de sirocco, sur les différentes régions du pays, à l’exception des hauteurs et des zones côtières, où les températures varieront entre 34 et 39 degrés.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues au nord et localement le centre, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera faible à modéré. Sa vitesse atteindra les 40 km/h près de côtes. La mer sera agitée.