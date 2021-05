Les températures sont en légère baisse, samedi, sur les régions côtières, où les maximales se situeront entre 21 et 27 degrés. Pour le reste des régions, les maximales seront comprises entre 31 et 38 degrés. Ciel partiellement nuageux avec possibilité de chute de pluies éparses et locales sur les zones du Nord-est, le matin, et de Centre- ouest l’après-midi.

- Publicité-

Vent modéré, d’une vitesse qui ne dépasse pas 40 km/h près des côtes et au Sud, avec des phénomènes de sable. Mer agitée.