Températures entre 11 et 18 degrés

Des bancs locaux de brume et de brouillard sont localement observés le matin puis ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays à parfois nuageux sur le nord.

Vent de secteur ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant en fin de journée près des côtes Nord.

Mer peu agitée à agitée sur le nord et houleuse ailleurs.

Les températures maximales sont situées entre 13 et 18°C, et de l’ordre de 11°C sur les hauteurs ouest.

Prévision pour demain, Samedi 18 Janvier 2020

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions seront plus abondants sur le nord avec quelques pluies locales.

Vent de secteur Ouest assez fort à fort de 30 à 50 km/h prés des côtes nord et sur le golfe de Hammamet, faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Mer très agitée à forte sur le nord et houleuse à très agitée dans le golfe de Hammamet et houleuse ailleurs.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 19°C et voisines de 11°C sur les hauteurs.