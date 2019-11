Températures entre 20 et 25 degrés

Des vents forts vont souffler vendredi, à une vitesse de 65 km/h, près des côtes et sur les hauteurs et le sud, où ils seront accompagnés, localement, de tourbillons de sable, indique l’INM, sur sa page Facebook.

La mer sera très agitée, à agitée au Nord. Des courants d’air venant du Sud, vont contribuer à une hausse des températures. Les maximales vont varier entre 20 et 25 degrés, et seront de l’ordre de 18 degrés dans les régions montagneuses ouest .

Le ciel sera partiellement voilé aujourd’hui, à trés nuageux l’après-midi sur le nord et les régions ouest avec des pluies éparses.