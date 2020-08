Températures légèrement en hausse. Les maximales varieront entre 30°c et 34°c dans les régions côtières et les hauteurs et entre 35°c et 40°c dans le reste des régions. Les températures seront accompagnés de coups de sirocco.

La vitesse des vents atteindra 50 km/h près des côtes et dans l’extrême nord.

Mer agitée à très agitée dans la régions de Serrat. La baignade n’est pas recommandée dans les côtes de Tabarka et de Nefza.

La mer demeure peu agitée dans le reste des régions et favorable aux activités de pêche et de navigation.