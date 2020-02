Températures oscillant entre 19 et 23 degrés

Le temps ce samedi est passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort de 20 à 40 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer peu agitée dans le golfe de Gabes et houleuse ailleurs. Les températures maximales sont comprises entre 19 et 23°C et de l’ordre de 17°C sur les hauteurs Ouest.

Demain, dimanche, il est prévu un temps peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer peu agitée.

Les températures maximales seront situées entre 18 et 22°C.