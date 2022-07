Le temps se caractérise ce dimanche par des températures relativement stables. Les maximales seront comprises entre 28 et 33 °C dans le nord et les zones côtières et entre 33 et 38 °C dans le reste des régions. Ciel peu nuageux.

La vitesse du vent peut atteindre 40 km/h prés des côtes. Mer agitée.

