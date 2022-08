Le temps, ce samedi 13 août, est chaud et peu nuageux sur l’ensemble du pays

Vent du secteur ouest sur le nord et le centre et du secteur sud sur le sud de faible à modéré.

Mer peu agitée

Températures en hausse, comprises entre 34 et 38 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 38 et 43 degrés ailleurs avec des coups de sirocco.