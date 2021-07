Le temps chaud se poursuivra sur la plupart des régions, les températures seront comprises entre 38 et 45 degrés, à l’intérieur du pays, avec l’apparition d’un vent de Sirocco. Elles atteindront 48 degrés au Sud-ouest et évolueront entre 32 et 37 degrés, dans les zones côtières.Temps clair à un peu nuageux dans la plupart des régions.Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km, l’après-midi, sur le Sud.La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.



