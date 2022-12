Temps fortement venteux, samedi

Le ciel, ce samedi, sera partiellement nuageux sur le Nord et le Centre et peu nuageux sur le Sud.

Vent de secteur Ouest, relativement fort atteignant une vitesse de 40 à 60 km/h près des côtes, sur les hauteurs et localement le Sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable, et faible à modéré d’une vitesse comprise entre 15 et 30 km/h sur le reste des régions.

Mer agitée à localement très agitée.

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 22 °C dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 26 °C dans le reste des régions.