Temps froid avec pluies isolées et temporairement orageuses sur la plupart des régions.

Des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Mer très agitée.

Températures en baisse remarquable et les maximales seront comprises entre 12 et 18°C et voisines de 08°C sur les hauteurs.

Prévisions pour demain Mardi 12 Novembre 2019

Persistance d’un temps pluvio-orageux sur la plupart des régions et en quantités de pluies intenses sur le nord.

Vent de secteur Nord puis de Secteur Ouest, fort à très fort près des côtes et assez fort à fort à l’intérieur du pays.

Mer très agitée à localement forte.

Températures persiste en baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 16°C dans le nord et le centre, voisines de 09°C sur les hauteurs et entre 16 et 20°C dans le sud.