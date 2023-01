Temps froid et chutes de neige sur les hauteurs

Le temps, ce samedi, sera froid avec des chutes de neige prévus sur les hauteurs et les régions montagneuses dont la hauteur dépasse les 700 mètres dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Siliana et Kasserine.

Des pluies orageuses seront attendues sur le Nord et localement le Centre .Ces précipitations seront parfois orageuses sur l’extrême Nord-ouest, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 6 et 11 degrés sur le Nord et les hauteurs et oscilleront entre 11 et 16 degrés sur le reste des régions.

L’activité des vents nécessite la vigilance près des côtes avec une vitesse qui pourra atteindre 50 km/h et la mer sera très houleuse à houleuse dans le nord et très agitée à agitée dans l’Est du pays.