Des pluies locales et éparses sont attendues, durant la nuit du mardi, sur les zones de l’extrême nord-ouest et du Cap Bon, alors que le ciel sera nuageux ailleurs. Le temps sera froid et les températures se situeront entre 8 et 12 degrés, sur les régions côtières et entre 3 et 7 degrés, à l’intérieur du pays.Le vent soufflera relativement fort près de côtes, et la mer sera très agitée.

- Publicité-