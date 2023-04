Temps nuageux et températures en hausse durant les jours de l’aïd

Le temps sera, vendredi matin, parfois abondamment nuageux, avec des pluies éparses sur les régions du nord-ouest et du centre. Elles gagneront par la suite le nord-est, indique l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié jeudi.

Le temps sera partiellement, couvert dans le reste des régions.

Les températures connaitront une légère baisse dans le nord et sur les hauteurs, avec des maximales oscillant entre 16°c et 20°c. Elles seront comprises entre 22°c et 26°c ailleurs, à l’exception de l’extrême sud où les maximales atteindront 34°c.

Le vent soufflera de secteur est modéré dans le nord à relativement fort dans le centre.

Il soufflera fort dans le sud où leur vitesse oscillera entre 40 km/h et 60 km/h et atteindra 80 km/h, provoquant des mouvements de sable.

Samedi 22 avril

Le temps sera aussi partiellement couvert samedi dans le nord, avec quelques nuages sur le centre et le sud.

Les températures connaitront une légère hausse. Les maximales varieront entre 20°c et 24°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières. Elles seront comprises entre 24°c et 28°c dans le reste des régions.

Dimanche 23 avril

Pour ce qui est de la journée du dimanche 23 avril, l’INM prévoit quelques nuages encore sur la plupart des régions. Ils seront parfois abondants, l’après-midi, sur les hauteurs, avec des pluies faibles.

Les températures seront toujours en légère hausse dans le nord et le centre et stables dans le sud.

Selon l’INM, quelques pluies sont attendues lundi après-midi sur les hauteurs du centre-ouest.

