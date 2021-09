Apparition de quelques nuages le matin, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Est relativement fort près des côtes, et du secteur Ouest à l’intérieur du pays faible à modéré. Mer agitée.Les températures seront en hausse dans le Nord. Les maximales oscilleront entre 32 et 36 degrés aux côtes Est, et entre 37 et 42 degrés, dans le reste des régions avec l’apparition de siroco localement.Amal





