Temps partiellement nuageux et vent fort

Au cours de cette nuit, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés et atteindront 6 degrés sur les hauteurs ouest du pays. Mercredi, les températures varieront entre 8 et 17 degrés, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Un vent fort soufflera près des côtes. Les bulletins d’alerte de l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord. Des précipitations seront enregistrées, mercredi matin, aux gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba. Le temps sera marqué à Tunis, Zaghouan, Sousse et Sfax par un vent fort et sera partiellement nuageux sur les gouvernorats du Sud. Le vent soufflera fort à Gabès, où il sera accompagné de phénomènes de sable.

