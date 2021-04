Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront plus abondants sur les hauteurs de l’ouest à partir de l’après-midi et seront accompagnés de pluies locales et éparses.

Températures en hausse. Les maximales oscilleront entre 19°c et 23°c dans le nord et les hauteurs et entre 24°c et 29°c dans le reste des régions.

Des vents de sud-est relativement forts près des côtes à modérés dans l’intérieur du pays. Mer agitée.