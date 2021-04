Les premières heures de cette journée se caractérisent par un brouillard local sur les zones basses puis temps partiellement nuageux sur la plupart des régions avec possibilité de formation de cellules orageuses, accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs Ouest du pays.

La vitesse des vents devra diminuer pour atteindre 40 km/h. La mer sera agitée.

Une légère baisse des températures est également attendue, les maximales évolueront entre 22 et 27 degrés dans les zones côtières, entre 28 et 34 degrés, dans le reste des régions et atteindront 38 degrés dans le Sud-ouest et l’extrême Sud.