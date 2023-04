Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus denses,l’après-midi, sur le centre du pays avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 25 et 30 degrés, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui ne dépassera pas 30 km/h et la mer sera généralement houleuse.

