Temps peu nuageux et pluies éparses sur certaines régions Ouest et Est du pays

Le temps sera, samedi, 21 août 2021, peu nuageux mais les nuages seront progressivement, plus denses l’après-midi avec de pluies éparses et localement orageuses sur les régions ouest.

Ces pluies intéresseront localement certaines régions de l’Est avec possibilité de chute de grêle dans certains endroits, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud relativement fort (de 20 à 40 km/h) au sud où il sera accompagné localement de tourbillons de sable en fin de journée. Il sera faible à modéré de 10 à 20 km/h ailleurs.

La mer sera peu agitée à houleuse dans les régions côtières Est et les températures maximales seront comprises entre 32 et 37 degrés dans le nord et les régions côtières Est, entre 37 et 43 degrés ailleurs et atteindront 44 degrés dans l’extrême sud avec des coups de sirocco.

Prévisions pour dimanche, 22 août 2021

Le temps sera généralement dimanche 22 août 2021, clair à peu nuageux.

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, se renforçant relativement, l’après-midi au sud. La mer sera peu agitée à houleuse dans les régions côtières Est.

Les températures seront relativement stationnaires.