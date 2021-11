Temps pluvieux et froid ce soir dans la plupart des régions, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM). Températures oscillant entre 5°c et 9°c dans les hauteurs de l’Ouest et les régions intérieures et entre 9°c et 13°c dans le reste des régions.

Vents forts près des côtes, dans les hauteurs et dans le Sud. La vigilance est par conséquent de mise, prévient encore l’INM.

Mer agitée à très agitée. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de pêche et de navigation. Possibilité de pluies faibles et locales dans l’extrême nord. Nuages passagers sur le reste des régions.