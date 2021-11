Temps pluvieux et températures en baisse

Le temps sera pluvieux dimanche matin et orageux notamment sur le sud et l’extrême nord. Le ciel sera nuageux ailleurs sauf au centre ouest où des pluies éparses sont attendues l’après-midi. Le vent soufflera de secteur ouest fort, à très fort près des côtes où la vigilance doit être de mise. Il sera modéré à relativement, fort à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à houleuse. Les températures seront en baisse, les maximales varieront entre 13 degrés C et 18 degrés C et de l’ordre de 9 degrés C sur les hauteurs ouest.

