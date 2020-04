Tennis : le report de la Laver Cup laisse le champ libre à Roland Garros

La Laver Cup, compétition exhibition créée par

Roger Federer il y a 3 ans et qui devait se dérouler cette année à Boston,

pendant les nouvelles dates de Roland Garros, a finalement été reportée

d’un an, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Cette décision a été motivée “par les changements dans le calendrier

international” qui ont créée une situation “conflictuelle” avec d’autres

tournois majeurs, précisent encore les organisateurs.

Le report de Roland Garros en raison de la pandémie du nouveau

Coronavirus, décidé de façon unilatérale et annoncé à la mi-mars par la

Fédération française de tennis (FFT), avait placé les deux évènements en

concurrence.

La Laver Cup devait avoir lieu du 25 au 27 septembre, tandis que le

tournoi parisien est prévu du 20 septembre au 4 octobre.

Il y a quelques jours, le président de l’ATP Andrea Gaudenzi avait validé

le choix du tournoi parisien, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, de

décaler ses dates fin septembre, tout en affirmant que la FFT avait fait

“une erreur” et “agi sous le coup de la peur”.

Les organisateurs de la Laver Cup, cette exhibition qui met aux prises la

Team Europe, menée par Roger Federer, face à la Team World (reste du monde)

sur le modèle de la Ryder Cup en golf, ont donc plié, évitant ainsi un

choix délicat pour les joueurs.

La quatrième édition de la Laver Cup aura donc lieu à Boston du 24 au 26

septembre 2021.

“Il est regrettable que la Laver Cup soit repoussée d’un an, mais à ce

stade, c’est la meilleure chose à faire”, a expliqué Roger Federer sur le

site de la Laver Cup.