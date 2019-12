Tentatives de contrebande des produits stupéfiants et aphrodisiaques déjouées à l’aéroport de Tunis Carthage

Une tentative de contrebande de 11 capsules de cannabis détenus par deux voyageurs de nationalité marocaine, a été déjouée par les services de la douane à l’aéroport de Tunis Carthage, selon un communiqué publié vendredi par la Douane Tunisienne.

Les deux voyageurs ont avoué avoir avalé respectivement 22 et 20 capsules et ont été par conséquent, transférés aux services spécialisés pour poursuivre l’enquête et les procédures de poursuite.

Deux autres voyageurs africains détenant 180 gélules aphrodisiaques de marques inconnues ont été arrêtés.

Un procès verbal de saisie a été rédigé à cet effet et les voyageurs ont été transférés à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour parachever l’enquête.