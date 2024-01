Territoires palestiniens : 2ème bateau  à son bord  700 tonnes de suppléments nutritionnels du PAM

Comme annoncé par la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, 705 tonnes d’aliments à forte valeur nutritionnelle acquises par le Programme alimentaire mondial (PAM) auprès de l’entreprise française Nutriset, seront transportées par voie maritime grâce à la facilitation de la France.

Un premier navire arrivera à Port-Saïd en Égypte, le 8 janvier, et un second partira ce jour du port du Havre à destination de Port-Saïd.

La réception et la distribution des kits nutritionnels seront assurées par le PAM, ce qui permettra ainsi d’intensifier ses efforts en vue de fournir une aide alimentaire d’urgence à la population civile de Gaza, déclare le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

Cet envoi porte à plus de 1000 tonnes le fret humanitaire livré par la France depuis le 28 octobre aux populations civiles de Gaza. Ce fret comprend notamment des kits médicaux d’urgence et du matériel médical, des aliments à forte valeur nutritionnelle, des abris et des kits familiaux.

La France demeure extrêmement préoccupée par la situation humanitaire à Gaza , où le manque de nourriture, d’eau potable et de médicaments expose depuis plusieurs semaines la population civile à une très grave crise sanitaire et alimentaire. La France reste entièrement mobilisée pour venir en aide à la population civile de Gaza, en étroite coordination avec ses partenaires, affirme le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.