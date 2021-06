Test rapide de dépistage du coronavirus: Le CNOPT annonce le démarrage de l’application de la publication du ministère de la santé

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé mercredi le démarrage de l’application de la publication du ministère de la santé autorisant les médecins, les laboratoires et les pharmaciens du secteur privé la réalisation des tests rapides de dépistage du coronavirus. Le président du CNOPT a précisé dans une déclaration à la TAP que le conseil a entamé l’envoi des données relatives aux professionnels de la santé concernés par cette mesure afin de créer leur propre compte sur une plateforme numérique créée par le ministère de la santé. Un SMS sera envoyé au personnel de la santé volontaire concerné par cette démarche portant le code d’inscription sur cette plateforme numérique, a-t-il souligné. Le but de la création de cette plateforme est d’enregistrer les résultats des tests rapides et contribuer ainsi à identifier les cas positifs, a notamment ajouté la même source.

