Testour-Covid19 : 33 personnes soumises à l’isolement obligatoire

Prés de 33 personnes, ayant eu des contacts avec le policier contaminé par le covid-19, à la délégation de Testour (gouvernorat de Béja), ont été soumises à l’isolement sanitaire obligatoire.

Des prélèvements ont été effectués pour les analyser, souligne mardi, dans une déclaration à l’agence TAP, Naji Atouani, directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé.

Le policier est soumis à l’auto-isolement à domicile. Son état est stable, Aucun symptôme n’est apparu qui nécessite son transfert à l’hôpital, indique la même source. C’est le seul cas de contamination détecté dans la région de Béja.

Parmi les personnes soumises à l’isolement obligatoire à Testour, figurent 14 sécuritaires ayant contacté la personne contaminée et 19 membres de sa famille à Testour.

Le responsable assure que contrairement à ce qui a été annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, par le ministère de la santé, sur les réseaux sociaux, aucun décès lié à la maladie du Covid-19, n’a été enregistré à Béja.

Jusqu’à présent, 296 personnes ont été soumises à l’isolement sanitaire, dont 187 ont terminé la période de 14 jours, sans enregistrer de symptômes.

La pénurie de matériel de protection, en particulier les vêtements de protection et les masques, persiste dans les établissements hospitaliers. Par contre, un effort est déployé par les citoyens et les associations pour la fourniture de détergents et de produits de stérilisation à ces établissements.