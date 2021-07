L’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) a appelé, dans un communiqué publié mercredi, à Tunis, les petites et moyennes entreprises du secteur du textile-habillement voulant bénéficier du programme d’appui aux PMEs du secteur, pour financer leurs plans d’adaptation aux exigences sanitaires imposées par la pandémie du Covid-19 et ses répercussions économiques, à postuler avant le 14 juillet 2021.

- Publicité-

Un Budget global de 250 000 euros (825 000 dinars) est réservé à l’appui de toutes les entreprises adhérentes. Les entreprises intéressées par ce programme, doivent postuler sur lelien :https://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet « Innovation, développement économique régional et emploi (IDEE) » et du projet « Partenariat pour l’emploi et appui aux moyennes entreprises en Tunisie » de la Coopération allemande, faisant partie de l’Initiative spéciale Formation et Emploi – “Invest for Jobs”.

Ces projets sont mandatés par le Ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la coopération allemande au développement (GIZ) en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines