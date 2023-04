Textile-habillement :Hausse de 16,78% des exportations au cours du 1er trimestre 2023

Les exportations dans le secteur du textile et habillement (TH) ont augmenté, au cours du premier trimestre 2023, de 16,78%, pour atteindre 2626,6 millions de dinars (MD), a indiqué mercredi le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

En euro, la croissance des exportations dans ce secteur a atteint 14,61% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 788,3 millions d’euros, soit un taux de couverture estimé à 145% .

Ces résultats ont dépassé la valeur des exportations réalisés au cours de la même période de 2019 ( avant la pandémie de la covid-19), de 22,11% en dinar ( 2151,1 MD) et de 26,64 % en euro, (622,5 millions d’euros) .

Durant le mois de mars 2023, les exportations ont accru de 16,72% pour s’établir à 926,4 MD . En euro, la hausse a atteint 14,38% pour atteindre 278,2 millions d’euros .

Les exportations des pantalons ont affiché, au cours du 1er trimestre 2023, une croissance de 16,99% pour atteindre 646,2 MD , l’équivalent de 193,9 millions en euros ( enregistrant une hausse est de 14,82% par rapport à la même période de 2022). Les exportations des pantalons représentent 29% du total des exportations des prêt à porter .

Les pays de l’Union Européenne (UE) représentent la destination principale des exportations tunisiennes en prêt à porter, notamment vers les marchés français, italien, allemand, belge, portugais et hollandais .

Ainsi, les exportations vers cet espace ont atteint au cours du 1er trimestre 2023, près de 640,4 millions d’euros, soit une croissance de 19,80% par rapport à 2022, représentant 81% du total des exportations du secteur.

S’agissant des importations tunisiennes de prêt-à-porter, elles ont enregistré une régression en valeur de 51,11% pour s’établir à 58,1 MD et en quantité de 26,26% , pour atteindre 0,8 mille tonnes par rapport à la même période de 2022.

