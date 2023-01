Textile: Lancement d’un appel à candidatures pour bénéficier d’actions d’innovation et de recherche-développement

Le Centre technique du textile (CETTEX) vient de lancer un appel auprès des entreprises industrielles du secteur intéressées par le développement d’un produit, d’une technique ou d’un projet innovant appliqué au secteur du textile et de l’habillement pour bénéficier d’actions d’innovation et de recherche-développement.

Le CETTEX a précisé dans un communiqué publié sur son site électronique, que cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité du secteur TH.

Les entreprises, qui seront sélectionnées dans le cadre de cet appel, bénéficieront d’un accompagnement offert par des chercheurs Post Doc, textile ou autre spécialité (soit un chercheur par entreprise), dans le développement et la concrétisation de solutions innovantes répondant à leurs besoins.

