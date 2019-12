TFBank : La commission de recrutement, en réunion ce jeudi. Choisira-t-elle cette fois au mérite ?

Nous apprenons, que la commission pour le recrutement d’un nouveau DG pour la TFBank de Paris, s’est réunie ce matin jeudi 12 décembre 2019, pour étudier les candidats à ce poste. Parmi les 28 candidats, qui se sont présentés sur la base d’un appel à candidatures publié par la BH Bank, et dont short-liste de moins de 10 personnes aurait été faite, on retrouverait un fiscaliste de l’UIB, un cadre de la STB, un ancien dirigeant d’une banque qatarie et une cadre du centre de formation bancaire. Les résultats ne sont pas encore connus, et on espère que, vu le grand enjeu de ce choix qui est en premier lieu le sauvetage de cette banque qui est la seule tunisienne en France, que la commission choisira au mérite, et non sur d’autres bases.