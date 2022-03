The DOT : un appel à candidatures pour la 2ème cohorte de Dot Camp

Un appel à candidatures pour le deuxième cycle d’accompagnement des start-up du programme Dot Camp, vient d’être lancé, a annoncé The DOT.Sont concernées par ce cohorte, les startuppeurs travaillant à plein temps sur leurs projets, les startups légalement créées, les startups en phase de financement pre-seed et seed et les startups ayant un MVP fonctionnel. A noter que Dot Camp est un programme d’accompagnement d’entreprises et de startups innovantes.

- Publicité-

Il offre aux startuppeurs sélectionnés un hébergement gratuit pendant une année dans un bâtiment équipé (bureaux en open space, connexion internet haut débit…), un accompagnement par des experts (juridiques, financiers, marketing, levée de fond…)… Pour rappel, The Dot est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie, qui a ouvert ses portes, en 2021, aux entrepreneurs et acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Il fédère l’écosystème entrepreneurial et accueille en son sein, startups, structures d’appuis et d’accompagnement, universités et clubs d’étudiants…, ainsi que le centre de transformation digitale de la GIZ et ses différents Hubs (Industrie 4.0, Hub IA, Public Innovation Lab et le GSMA solution Lab).