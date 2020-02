TIA : Création d’un groupe de travail pour booster l’investissement dans les énergies renouvelables

L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) a annoncé, mardi, la création d’un groupe de travail dédié au secteur des énergies renouvelables. Ce groupe issu du Conseil stratégique de la TIA, regroupera les secteurs, public et privé. Il sera chargé de proposer des mesures concrètes pour booster l’investissement dans ce secteur et favoriser l’efficacité énergétique.

La création de ce groupe a été annoncée lors d’un atelier sur “La promotion des investissements dans le secteur des Energies Renouvelables ” co-organisé par la TIA, l’Association Tunisienne de l’Investissement en Capital (ATIC) et l’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (APBEF), en collaboration avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le développement (BERD), dans le cadre de son appui au conseil stratégique de la TIA.

Cet atelier a été l’occasion d’exposer aux institutions publiques, bailleurs de fonds locaux et internationaux et investisseurs financiers, les avantages et incitations mises à la disposition des promoteurs et investisseurs privés dans le secteur des énergies renouvelables, en vue d’atténuer les risques inhérents à ces projets et améliorer leur financement par les banques.

Lors de cet atelier tenu en présence de toutes les parties prenantes du secteur, les principales problématiques signalées par les différents intervenants ont notamment, concerné les aspects juridiques inhérents à la structuration des contrats, à la répartition des risques entre partie publique, banques et investisseurs et au foncier.