TIA: Hausse de 86% des projets d’investissement déclarés jusqu’à fin septembre

Vingt-trois projets d’investissement déclarés ont été enregistrés, durant les neuf premiers mois de 2022, pour une enveloppe de 2583,05 millions de dinars, soit une hausse « importante » de 86% en termes d’investissement par rapport à la même période de 2021.Cette hausse importante de 86% s’explique par la déclaration d’un projet de cimenterie pour un coût d’investissement conséquent de 950 MD durant le mois de mars 2022, indique l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).Les 23 projets déclarés permettront la création de 5917 postes d’emploi, précise la même source.Selon la TIA, les projets d’investissement déclarés comprennent 14 projets de création avec un coût d’investissement de 1079,5 MD et 3589 postes d’emplois à créer outre 8 projets d’extension.Le coût d’investissement des projets d’extension s’élève à 553,55MD et permettra la création de 2028 postes d’emplois.La répartition sectorielle des investissements générés par des opérations de création démonte, souligne l’instance, que près d’un tiers des investissements sont réalisés dans le secteur de l’industrie, suivi par le secteur des énergies renouvelables (29%) et des services (26%).D’autre part, les 22 projets d’investissement déclarés durant les 9 premiers mois 2022 couvrent 16 gouvernorats, renseigne la TIA, ajoutant que 27% des projets sont implantés dans les zones de développement régional avec une enveloppe de 490,68 MD permettant ainsi la création de 1413 postes emplois.D’après la même source, 12 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 1113,01 MDT.L’Allemagne occupe la première place au niveau de la part des investissements de plus de 15MDT et à participation étrangère déclarés jusqu’au mois de septembre 2022 avec (46,2%) suivi par la France (30.8%)Les Projets d’Intérêt National déclarés durant les 9 premiers mois de 2022, ont enregistré une hausse de 86% en (termes de nombre) par rapport à la même période de 2021.Ces projets représentent 59% du nombre de projets déclarés jusqu’au mois de septembre 2022 avec un volume d’investissement global de 1143,3 MDT.Plus de la moitié de ces projets déclarés concernent les secteurs de l’industrie et les énergies renouvelables.

