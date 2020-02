TIC-Smart Tunisia : Conventions de partenariat avec 8 entreprises

Des conventions de partenariat ont été signées, vendredi, à Tunis, entre le programme Smart Tunisia et 8 entreprises opérant dans le secteur des technologies de l’information et de l’économie numérique (TIC), pour la création de plus de 800 opportunités d’emploi au profit de jeunes diplômés, sur les trois prochaines années.

“Ces accords permettront le développement des investissements dans le secteur numérique et la croissance de la capacité d’embauche des diplômés de l’enseignement supérieur dans ce domaine”, a indiqué le ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique Anouar Maarouf.

Le programme “Smart Tunisia” a permis la création de près de 20 000 opportunités d’emploi et ce depuis le lancement du projet. Il a également souligné l’importance de la dynamique créée par le Startup Act, selon le président de Smart Tunisie Badreddine Ouali.

Il s’agit d’un partenariat public-privé en faveur des investisseurs dans le domaine des TIC. Son objectif est de faire de la Tunisie un hub technologique régional (pour l’Europe et la Zone MEA).