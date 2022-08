TICAD 8: Des manifestations scientifiques seront organisées du 24 au 26 aout à la Cité des sciences de Tunis

Des manifestations scientifiques seront organisées du 24 au 26 aout courant avec la participation d’experts de Tunisie, du Japon et de plusieurs pays africains à l’occasion de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique qui se tient à Tunis les 27 et 28 aout 2022.

Une rencontre Afrique- Japon intitulée « société, sciences et technologies » sera organisée les 24 et 25 aout courant à l’initiative de la fondation Atlas, l’université de Carthage, le pole technologique Borj Cédria et l’agence nationale de promotion de l’industrie et de l’innovation et l’agence nationale de promotion de la recherche scientifique, a indiqué le chargé de communication à la Cité des sciences de Tunis Hassen Tahri.

Cette rencontre qui sera placée sous le thème « l’investissement dans le savoir en vue d’une Afrique nouvelle » comprend plusieurs volets dont les technologies, la santé, l’énergie et l’eau, a-t-il précisé.

Les amateurs d’astronomie et des sciences de l’espace auront rendez vous le 26 aout avec un congrès scientifique, organisé par le laboratoire d’innovation des services de l’espace qui regroupera des établissements universitaires et entreprises japonaises en collaboration avec l’association tunisienne de l’espace et l’école des ingénieurs espita.

Au cours de cette manifestation l’accent sera mis sur l’importance des technologies et la numérisation dans le renforcement du développement durable outre un exposé sur les expériences précédentes dans les pays d’Afrique et d’Asie.

A cette occasion une exposition scientifique se tiendra avec la participation de la Cité des sciences de Tunis à travers un stand sur le projet de l’observatoire d’astronomie éducative, outre le projet de rénovation de l’espace de l’univers qui a pour but de simplifier les connaissances en matière d’astronomie et des sciences de l’espace aux visiteurs de la Cité des sciences.

Ces manifestations scientifiques s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture de la Tunisie et la coopération avec les pays amis qui ont réalisé des progrès sur le plan technologique et scientifique et les pays africains qui aspirent au développement durable, a souligné le chargé de communication.