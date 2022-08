Ticad 8: La Tunisie et le Japon signent un mémorandum d’entente portant création d’une série de projets

Un mémorandum d’entente a été signé, dimanche, à la cité de la culture à Tunis, entre le ministère de l’Economie et des Finances et le constructeur automobile japonais, Toyota Tsusho visant à lancer une série de projets dans différents secteurs dont l’énergie renouvelable, la santé, l’industrie des composants et pièces automobiles et celle de la transformation des matières premières, et ce, en marge de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (27-28 août, à Tunis).



