TICAD 8: Saïed appelle les pays africains à surmonter les problèmes survenus, au cours de ces dernières années, suite à l’épidémie de coronavirus

Le président de la République, Kaïs Saïed a appelé, samedi, les pays africains à surmonter les problèmes survenus, au cours de ces dernières années, en raison de l’épidémie de coronavirus.Ouvrant la séance plénière consacrée à l’économie dans le cadre de la Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), au Palais des congrés à Tunis, le chef de l’Etat a rappelé que cette crise sanitaire a été à l’origine d’une exacerbation de la pauvreté et d’une augmentation considérable du taux d’endettement public et privé, au niveau de l’économie mondiale, outre les taux d’inflation élevés enregistrés dans tous les pays.«La TICAD constitue une opportunité de discuter de propositions permettant l’élaboration d’une nouvelle conception du partenariat Afrique/Japon, en vue de réajuster le processus de développement, réduire les disparités entre les pays et au sein des pays».Il s’agit essentiellement, de soutenir les réformes nationales, assurer une répartition équitable des richesses et soutenir financièrement les catégories sociales faibles, a conclu le Chef de l’Etat.

