TICAD8: Exposition de produits et solutions «Made in Tunisia» dans les secteurs de l’automobile et de la transition énergétique

Neila Nouira Gongi, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, a visité, vendredi à la Cité de la Culture,

une exposition de produits et solutions « Made in Tunisia » portant sur les secteurs automobile et la transition énergétique.

La ministre qui été accompagnée de Yusuke AMANO, assistant du ministre japonais de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme, a pris connaissance de plusieurs projets à haute valeur ajoutée ; à l’égard de la voiture électrique de BAKO Motors, l’expérience du ROBOT déployé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et les travaux de Wallyscar, première et unique société tunisienne reconnue en tant que fabricant et concepteur automobile.

Cette exposition vise à renforcer les liens d’affaires entre les PME et Startups tunisiennes avec leurs partenaires Japonais et Africains participant aux événements parallèles de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 2022 (TICAD8) qui se tient à Tunis les 27 et 28 aout 2022.

Les visiteurs japonais, africains et étrangers peuvent ainsi découvrir des innovations qui témoignent des capacités de l’industrie tunisienne à développer des produits à forts taux d’intégration en se fondant sur l’innovation; à savoir les industries aéronautique, automobile et la robotique.

L’exposition portant sur le secteur automobile, présente, notamment, une voiture fonctionnant à la fois à l’énergie solaire et électrique, et un véhicule tricycle.

Les visiteurs peuvent, également, découvrir un robot de surveillance autonome ainsi qu’un générateur d’eau fonctionnant à l’énergie solaire en filtrant l’air.

Pour rappel, la Tunisie est le deuxième pays africain à organiser cet événement après le Kenya, en 2016, qui avait obtenu l’accord d’accueillir la « TICAD 8 » à l’issue de la 33ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue, les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba en Ethiopie.

Le comité d’organisation de la TICAD8 a programmé 14 événements parallèles, qui débattront des questions de développement économique, d’environnement, santé et de transition énergétique entre le Japon et l’Afrique.

Près de 81 projets d’investissement d’une valeur de 2,7 milliards de dollars (environ 8,5 milliards de dinars), seront présentés par le secteur privé tunisien aux investisseurs africains et japonais, lors de cette conférence.