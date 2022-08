Ticad8:« L’Afrique est un marché d’avenir et les perspectives d’investissement qu’elle offre aux japonais sont énormes»

L’Afrique est un marché d’avenir et les perspectives d’investissement qu’elle offre aux japonais sont énormes» a indiqué, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors du forum économique de la Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), organisé, samedi après-midi, à Tunis.

Appelant les investisseurs japonais à saisir les opportunités d’investissement qu’offre le continent africain, Adesina a souligné que « les écosystèmes commerciaux et économiques africains sont en pleine transformation avec la création d’un nombre élevés de startups et d’entreprises qui gagneraient à développer des partenariats avec le secteur privé japonais ».

D’autre part, « l’Afrique, de par ses ressources en gaz naturel, pourrait constituer une source alternative pour les pays du monde touchés par les crises d’approvisionnement. L’Afrique c’est aussi des gisements importants de minéraux, de métaux et de ressources naturelles et un réservoir important de main d’œuvre et de compétences. C’est également un marché de consommation en pleine évolution» a-t-il encore déclaré.

Et d’enchaîner « l’Afrique offre également des perspectives énormes en matière d’investissement dans les énergies renouvelables (hydrogène vert, énergies solaire et éolienne…) ».

« La TICAD, qui a toujours joué un rôle important dans le développement des flux d’investissement japonais vers l’Afrique, continuera à contribuer au développement des partenariats entre les secteurs publics et privés des deux côtés » a-t-il estimé, réitérant l’engagement de la BAD à appuyer toute initiative visant à garantir un avenir prospère pour le continent africain.

La BAD s’engage également, selon son président, à suivre les progrès en matière de technologie, de ressources humaines, d’infrastructures, d’accès à l’eau, à la santé et aux services sanitaires pour les pays du continent et reste ouverte à toute coopération dans ce sens.

La TICAD 8 est organisée conjointement, par le Japon, la Commission de l’Union africaine (CUA), l’ONU, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM).

La Tunisie, deuxième pays africain à organiser cet événement après le Kenya, en 2016, avait obtenu l’accord d’accueillir la » TICAD 8 « , à l’issue de la 33e session ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue, les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba en Éthiopie.