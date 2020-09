TICs : Le suédois Seamless s’offre un nouveau client en Tunisie

L’entreprise suédoise Seamless Distribution Systems (SDS) s’est offert un nouveau client en Tunisie, étendant ainsi sa présence sur le marché de la région. D’une valeur de 4 millions de couronnes suédoises (10 couronnes valant 3, 0496 dinars), la commande porte sur un logiciel qui optimisera la chaîne d’approvisionnement de l’opérateur mobile, de l’embarquement du client à la distribution du produit. Les revenus de la commande devraient être comptabilisés à partir du troisième trimestre, et la commande contribuera aux revenus récurrents dans les années à venir, a déclaré Seamless.

La commande comprend le déploiement et l’installation d’un logiciel pour la gestion de bout en bout de la distribution des cartes Sim ainsi que la connaissance du client (KYC) et la reconnaissance optique de caractères dans la langue maternelle de l’abonné. Une fois en service, l’opérateur peut profiter des fonctionnalités fournies par le système SDS pour rendre son processus d’embarquement, de KYC et de distribution entièrement numérique. Cela réduira le cycle d’embarquement des clients et permettra aux distributeurs et détaillants de l’opérateur d’offrir des services plus rapides et de meilleure qualité aux nouveaux abonnés à la téléphonie mobile. Le logiciel comprend également des algorithmes avancés et un apprentissage machine qui amélioreront la réactivité et la précision, permettant à l’opérateur de bénéficier d’avantages étendus, a précisé Seamless.