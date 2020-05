Tokyo déterminé à soutenir la Tunisie dans sa lutte contre le covid-19

-Le Japon continue fermement à soutenir les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre les répercussions sociales et économiques de la pandémie du covid-19, a affirmé l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shimizu, qui s’est entretenu, vendredi, à Tunis, avec le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaïche.

Selon un communiqué publié par le ministère des Finances sur sa page officielle facebook, l’entretien a porté sur l’examen des relations bilatérales et les liens historiques entre les deux pays amis.

Yaïche a, dans ce cadre, souligné la nécessité de renforcer ces relations tant au niveau bilatéral que multilatéral surtout en cette conjoncture difficile que traversent plusieurs pays dans le monde

Il convient de rappeler que le Japon accorde à la Tunisie l’aide technique dans plusieurs secteurs dont notamment l’eau, l’énergie, les barrages et l’environnement, sans perdre de vue les aides financières.

La Tunisie a ainsi bénéficié auprès du Japon, depuis 2010, de trois crédits » samouraï » dont celui qui lui a été accordé le 10 octobre 2014, d’une valeur de 825 MD (équivalent à 50 milliards de Yen), sur le marché financier japonais, avec la garantie de la Banque Japonaise et de l’Agence japonaise de coopération Internationale (JICA).

Ce crédit a été précédé par deux autres, le premier d’une valeur de 473 MD en 2012 et le deuxième de 376 MD en 2013.