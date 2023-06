Tollé universel après l’autodafé du Coran en Suède

De nombreux pays musulmans, arabes et autres ont condamné la profanation d’un exemplaire du livre saint de l’islam, le Coran, devant une mosquée de la capitale suédoise, Stockholm.

Le directeur des affaires religieuses de Turquie a condamné l’approbation de la profanation du Coran par les autorités suédoises, alors que l’Égypte a qualifié l’autodafé du Coran d' »acte honteux provoquant les sentiments des musulmans » à l’occasion de l’Aïd.

La Ligue arabe a qualifié la profanation du Coran d' »atteinte au cœur de notre foi islamique ».

Le Koweït a demandé que les auteurs de ces « actes hostiles » soient traduits en justice et « empêchés d’utiliser le principe des libertés pour justifier l’hostilité à l’égard de l’islam ou de toute autre religion sacrée ».

L’autodafé du Coran a également été condamné par les six membres du Conseil de coopération du Golfe et par le Maroc, qui a rappelé son ambassadeur à Stockholm.

Le 12 juin, une cour d’appel suédoise a confirmé la décision d’une juridiction de première instance d’annuler l’interdiction de brûler le Coran, estimant que la police n’avait aucun motif légal d’empêcher deux manifestations de profanation du Coran au début de l’année.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné l’incident, déclarant que « ces actes haineux et répétés ne peuvent être acceptés sans aucune justification et incitent clairement à la haine, à l’exclusion et au racisme ».

Le Maroc a rappelé son ambassadeur en Suède alors que la colère s’amplifie suite à la profanation du Coran

Le ministère palestinien des affaires étrangères a déclaré que « l’attaque du saint Coran par un extrémiste haineux est une expression de haine et de racisme et une attaque flagrante contre les valeurs de tolérance, d’acceptation de l’autre, de démocratie et de coexistence pacifique entre les adeptes de toutes les religions ».

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la profanation du Coran n’était pas considérée comme un crime dans certains pays, mais qu’elle était pénalisée en Russie.

« Dans notre pays, il s’agit d’un crime au regard de la Constitution et du code pénal », a-t-il déclaré.

Poutine s’est rendu à Derbent, dans la République autonome du Daghestan (Fédération de Russie), où il a visité la mosquée historique de Derbent et rencontré des représentants musulmans du Daghestan.

Enfin les États-Unis ont déclaré qu’il était « irrespectueux » de brûler des textes religieux après que le Coran a été brûlé en Suède le premier jour d’un grand festival musulman.

« Nous avons toujours dit que brûler des textes religieux est irrespectueux et blessant, et que ce qui peut être légal n’est certainement pas nécessairement approprié », a déclaré Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d’État.