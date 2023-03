Toujours aussi énigmatique, Saïed évoque des « infiltrés » dans les institutions de l’Etat

Recevant ce lundi 6 mars 2023, la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le Président de la République Kais Saied, toujours énigmatique que d’habitude dans ses propos qui disent tout sans jamais rien dire, a réaffirmé que « le devoir sacré impose aujourd’hui à chacun de préserver les institutions de l’Etat, et que ces institutions fonctionnent dans le respect de la loi, car pas mal de personnes s’y sont infiltrées, dans le but d’en perturber le fonctionnement normal, outre le fait que d’autres n’agissent pas avec l’impartialité requise, alors que ce principe est le plus important La gestion des services publics et doit être basé sur la neutralité, et non sur l’affiliation politique ou toute autre forme d’affiliation ».

- Publicité-